Жителю Отрадного назначили обязательные работы за побои, нанесенные двум подросткам

В Самарской области суд признал виновным 50-летнего жителя Отрадного по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему назначили обязательные работы на срок 200 часов, сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в апреле подсудимый в нетрезвом виде поссорился на улице с двумя несовершеннолетними. Во время конфликта он ударил подростков. В феврале подсудимого уже привлекали к административной ответственности, тогда он нанес побои своей сожительнице.

Суд также удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда потерпевшим.

Руфия Кутляева