Умер актер Театра имени Моссовета Владимир Сулимов

Советский и российский актер Владимир Сулимов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Светлая память Артисту и Педагогу», — отметили в театре.

Владимир Сулимов служил в Театре имени Моссовета с 1960 года, сыграл более 70 ролей — как комедийных, так и драматических. Также артист преподавал студентам театрального училища имени Щепкина. В 1970 — 1980 годах сыграл несколько ролей в кино.

Прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета. Дата и время будут объявлены позднее.