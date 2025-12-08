Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов останется под стражей до февраля

В Краснодаре краевой суд отклонил жалобу бывшего вице-губернатора региона Александра Власова, который просил отменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Бывший чиновник, обвиняемый в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), останется в следственном изоляторе до 28 февраля 2026 года.

Господин Власов объявил о своей отставке с должности заместителя главы края 29 сентября, объяснив это намерением отправиться в зону СВО. В тот же день он был задержан. По версии обвинения, чиновник организовывал махинации с закупками обмундирования и других необходимых вещей для добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи. По данным защиты, выявленные следствием расхождения в отчетах по расходованию средств объясняются спешкой и техническими ошибками организаторов закупок.

Анна Перова, Краснодар