«Ведомости»: регионы в 2,6 раза увеличили траты на мониторинг дорожного движения

Регионы России в январе—ноябре потратили 6,8 млрд руб. на камеры фотовидеофиксации, отслеживающие дорожное движение. Это в 2,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные анализа госзакупок системы «Тендерплан».

Для анализа компания отобрала завершенные конкурсы на оказание услуг по мониторингу дорожного движения и его интенсивности, а также по фотовидеофиксации нарушений ПДД. В указанный период было разыграно 35 тендеров. Средняя цена контракта составляла 203,9 млн руб.

Тендеры на самую большую сумму разместили Самарская (2,58 млрд руб.), Тамбовская (1,91 млрд руб.) и Свердловская (1,62 млрд руб.) области. Также тендеры выкладывали Московская (239,29 млн руб.) и Курганская (196,49 млн руб.) области. Объявленный Воронежской областью конкурс на 189 млн руб. завершится до 10 декабря.

По данным аналитиков, чаще всего в регионах покупали услуги по автоматической фотовидеофиксации автомобильных потоков и по мониторингу нарушений ПДД. В Самарской, Тамбовской и Курганской областях нарушения будут фиксироваться стационарными, передвижными и мобильными камерами. Техника будет анализировать движение всех транспортных средств на всех типах дорог регионов.

Власти Московской области вложили 25,3 млн руб. в фиксацию данных со стационарных камер о размещении автомобилей на платных парковках. В регионе выделили почти 30 млн руб. на услуги по круглогодичному обслуживанию и информированию о нарушениях правил остановки и стоянки автомобилей, в том числе рядом с аэропортом «Шереметьево».

В публикации «Ведомостей» отмечается, что использование комплексов фотовидеофиксации будет влиять не только на безопасность, но и на привлечение дополнительных средств в бюджеты регионов через штрафы.