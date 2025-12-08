На Дону спрос на товары книжных магазинов снизился на 4% в 2025 году

Количество покупок в книжных магазинах (сетевая и несетевая розница) Ростовской области в январе-октябре 2025 года снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% и составил 837 руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«В связи с увеличением доли маркетплейсов в продажах негабаритных товаров, а также с изменением структуры продаж издательств, все больше книжной продукции реализуется в онлайне. Происходит переток покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. При этом в традиционных книжных магазинах возрастает доля продаж канцелярии и других смежных товаров»,— прокомментировали эксперты компании.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», аналогичная динамика в 2025 году наблюдается в Краснодарском крае. По данным аналитиков «Чек Индекса», в топ покупок, помимо учебников, вошли произведения, написанные в жанре «нон-фикшн». Читатели также предпочитали книги по психологии и саморазвитию, развивающую литературу для детей и художественные произведения.

Сокращение спроса на товары книжных магазинов — общероссийская тенденция. Так, в докладе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Книжный рынок России» об итогах развития отрасли в 2024 году сообщается, что оборот классической книжной розницы составил 37,43 млрд руб. «Это минимальный показатель продаж за последние четыре года (он был ниже только в пандемийный 2020 год – 30,58 млрд руб.). Совокупно в 2024 году в книжных магазинах было продано 74 млн экз. книг»,— говорится в документе. В денежном выражении объем реализации сократился на 1,6% в сравнении с 2023 годом, а в натуральном — на 9,8%. Посещаемость в книжных магазинах России упала на 11% год к году.

Маргарита Синкевич