Завершено расследование дела экс-советника главы Красноярска

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-советника главы Красноярска Артура Арутюняна, бывшего вице-мэра, руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина и бывшего директора МП «Муниципальная управляющая компания Красноярская» («МУК Красноярская») Владимира Круглянина. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщило главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в сентябре 2023 года был проведен аукцион по продаже трех объектов муниципальной недвижимости, расположенных на ул. Технологической и находившихся в оперативном управлении «МУК Красноярская». Заявки на участие в торгах поступили от АО «Асфальтобетонный завод» и ООО «УСК “Сибиряк ”». По итогам аукциона победу одержал «Асфальтобетонный завод». В ноябре того же года между МП «МУК Красноярская» и организацией были заключены два договора купли-продажи имущества стоимостью более 4,5 млн руб.

Впоследствии, считают правоохранители, Артур Арутюнян «дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства об уклонении от передачи покупателю объектов». Таким образом, Юрий Савин и Владимир Круглянин по указанию чиновника в одностороннем порядке расторгли договор с компанией, установило следствие.

Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений. Как писал «Ъ-Сибирь», советник главы Красноярска был задержан силовиками в конце февраля 2025 года. С того момента он находится в СИЗО. Сам мэр Владислав Логинов был задержан в июне по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), затем он подал в отставку.

Александра Стрелкова