Всем нужен план на три дня

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как правительство Нидерландов призывает граждан готовиться к возможным экстренным ситуациям, предлагая практические рекомендации.

Правительство Нидерландов уведомило жителей страны, что они должны подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и воды. Правительство запустило новую кампанию под названием «Думай заранее», призывающую людей уделить дополнительное внимание и время своей безопасности. Граждане получили печатные инструкции о том, какими могут быть сложности в первые часы и дни крупной чрезвычайной ситуации: нет электроэнергии — значит, нет света и невозможно зарядить цифровые устройства, нет питьевой воды, недоступен сигнал связи, из-за всеобщего волнения возникнут заторы на дорогах. Власти рекомендуют предусмотреть три ключевых шага: подготовить аварийный набор, согласовать действия со всеми родными, договориться оставаться на связи. Официальные органы подчеркивают, что быть готовым к потрясениям — не означает жить в страхе. Наоборот, так можно оставаться спокойными и помогать другим в случае кризиса.

Цель властей — убедить жителей Нидерландов, что они смогут в течение трех дней справиться со сложностями до тех пор, пока не прибудет помощь. Молодые люди в соцсетях признаются, что полученные уведомления в виде детальных буклетов их всерьез встревожили, потому что они понятия не имеют, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Все более востребованным тем временем кажется контент так называемых выживальщиков, над которыми большинство людей хихикало. Особенно популярны такие группы в США: тревожные жители десятилетиями заполняли свои подвалы годовыми запасами еды и воды, создавали оружейные комнаты и учились справляться в лесу в одиночку. Кстати, в «шокирующих прогнозах» Saxo Bank недавно ставил ИИ на первое место среди источников угроз: автоматизированные системы во всех сферах начнут давать мелкие сбои, которые перерастут в полномасштабный кризис. Уже сейчас значительная часть цифровой инфраструктуры перестроена умными системами, и компании это не вполне контролируют. Какими именно будут ЧС, мы не знаем, но технологии делают их все разнообразнее.

