Правительство поддержит новый порядок проведения свиданий в СИЗО

Правительство планирует поддержать законопроект о порядке проведения свиданий с заключенными в СИЗО и тюрьмах. Документ предполагает, что заключенному не может быть отказано в праве на свидание с родственниками без веских оснований.

Законопроект был внесен на рассмотрение в январе 2025 года группой депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Изменения предлагается внести в ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Документ устанавливает, что отказать заключенному в праве на свидание можно только при наличии «обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов уголовного судопроизводства».

Кроме того, поправки предполагают сокращение сроков рассмотрения ходатайства (в течение трех суток) и вынесение постановления о решении. В случае, если заявитель — заключенный или его родственник — не согласен с отказом, то он имеет право обжаловать постановление в суде. В пояснительной записке депутаты ссылаются на большое число жалоб на необоснованные отказы в свиданиях.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности намерена поддержать поправки «при условии их доработки с учетом замечаний». В проекте отзыва комиссии (есть у «Ъ») указывается, что положение законопроекта о сокращенных сроках является «избыточным». Также правительство просит депутатов дополнить проект поправками в правила внутреннего распорядка СИЗО (приказ Минюста от 4 июля 2022 года), а также в нормативные акты ФСИН, касающиеся требований к помещениям.

Полина Мотызлевская