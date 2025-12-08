Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие новогодние игрушки создают ювелирные бренды.

Праздничные коллекции елочных украшений у многих люксовых брендов давно стали частью регулярного ассортимента. У Prada в этом году елочные шары, выполненные в стилистике оп-арта: черно-белые и красно-белые графичные комбинации. Кроме шаров на елку можно повесить и очень милого медведя Prada. У Gucci игрушки из муранского стекла. Бренд можно узнать мгновенно — на верхней части каждой закреплена двойная G.

У Bottega Veneta вышел набор стеклянных шаров в фирменной коробке. Каждый шар в индивидуальном пыльнике, выполненном из мягкой ткани — идеально для подарка. Tiffany & Co. традиционно выпускают праздничные украшения каждый год, и новая серия поддерживает узнаваемый визуальный код бренда. Цвет «Тиффани» присутствует в разных формах: где-то в ленте, где-то полностью в корпусе игрушки в виде конфеты, а в этом сезоне — как насыщенный фон под серебристый орнамент на стеклянном шаре. Цена украшений — $250-350 за штуку.

Epic Jewellery также регулярно обновляет свою коллекцию новогодних арт-объектов. В этом году это серия лошадок — от Пегаса до Конька-горбунка, выполненных вручную из серебра с позолотой. Шесть игрушек, по десять экземпляров каждой модели. Дизайн, как и всегда, разработан художником Варей Аляй. Нарядить елку полностью игрушками из обзора, конечно, будет перебором, но зато можно расставить яркие акценты в сочетании с более классическими украшениями.

Анна Минакова