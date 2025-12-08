«Офис — это производственный инструмент нового типа»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие планировочные и технологические решения могут повышать производительность офисных сотрудников.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра офисов в столице в этом году возросла почти на 15%. Если метр становится дороже, то клиенты ожидают от него максимальной отдачи. Эксперты компании October Group выделяют несколько трендов, формирующих новый образ современных офисов. Один из основных — цифровые сценарии рабочего дня, нейроэргономика и сенсоры стресса. Такие параметры физической среды, как качество воздуха, уровень влажности и температуры напрямую влияют на продуктивность офисных работников. Современные объекты решают эту задачу, подключая нейроэргономику — проектирование среды с учетом когнитивных нагрузок и психологического комфорта. В кабинетах поддерживают оптимальные параметры: мягкий рассеянный свет, теплые материалы, отсутствие визуального шума и звукового загрязнения.

Еще один важный элемент — планировка. В стандартных офисах в среднем занято лишь 70% рабочих мест. Искусственный интеллект изучает, как эксплуатируются пространства, и предлагает варианты альтернативных сценариев с гибкими планировочными решениями, различными мобильными перегородками, зонированием. Архитектура, благоустройство и даже общественные пространства становятся в коммерческой недвижимости не менее значимыми, чем в жилой. В новых бизнес-центрах появляются террасы и зеленые оазисы. Внутри — community hub. И это не только рестораны и зоны отдыха с диванами, но и площадки для лекций, выставок и концертов. Все эти тренды — реакция на новую корпоративную реальность. Если архитектура, инженерные системы и современные технологии качественно дополняют друг друга, то офис — уже не просто место, где люди работают, а производственный инструмент нового типа.

Светлана Бардина