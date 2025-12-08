Подъем с переворотом

Неудавшийся переворот в Бенине может повлиять на российские компании во всем регионе. По крайней мере, такой сценарий допускают эксперты, опрошенные “Ъ FM”. 7 декабря власть в республике попытались захватить военные. Но ситуацию удалось быстро взять под контроль. Мятежники арестованы, конституционный порядок восстановлен, заявили в МВД страны. Попытка переворота в Бенине произошла через полторы недели после военного переворота в соседней Гвинее-Бисау. И это лишь усилило опасения, что ситуация в регионе может ухудшиться, отмечают СМИ. Екатерина Вихарева продолжит тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Placide Tossou / Reuters Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

7 декабря на рассвете в эфире национального телевидения внезапно появилась группа «Военного комитета по переустройству». А в районе президентского дворца раздалась стрельба. Мятежники объявили о захвате власти, приостановлении действия конституции, закрытии сухопутных границ и неба над страной. И озвучили удивительно подробный список претензий к правительству Патриса Талона. В частности, его обвинили в росте насилия, масштабной коррупции и других злоупотреблениях. А также в ухудшении жизни военных и... учителей.

Все это происходит в преддверии апрельских выборов, в частности, в них запретили участвовать ключевой оппозиционной партии, продолжает кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВИ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД России Александр Шипилов: «Бенин сыграл активную роль в противодействии перевороту в Нигере. То, чем занимался Талон в последние годы, в значительной степени было направлено на отстаивание интересов, близких Западу и некоторым соседям. Это не всегда устраивало местное население. В том же августе 1993 года были большие выступления против возможной интервенции в Нигер. И здесь считается, что за два срока президентства Талона усилились и авторитарные тенденции. Соответственно, использовать легальное политическое поле для выражения недовольства стало затруднительным».

Патрис Талон до победы на выборах президента в 2016-м был крупным бизнесменом, известным в Бенине как «король хлопка». После вступления в должность, он начал развивать экономику страны, а заодно и свои активы. Но все перечеркнула пандемия. Нестабильная нацвалюта, падение роста производства, плюс нехватка продовольствия и сложная ситуация с вакцинацией уже с тех пор подогревали общество, отмечают собеседники “Ъ FM”. В итоге прошлой осенью была предпринята первая попытка госпереворота.

И хотя для стран Западной Африки это привычная ситуация, ее последствия непредсказуемы, подчеркивает кандидат политических наук, политолог, африканист Наталья Пискунова: «Волны госпереворотов боятся по всей Западной Африке. Это довольно-таки опасно для региона: от этого страдают все транзитные перевозки, а Западная Африка живет на доходы от них, на добыче полезных ископаемых. Например, там есть нефтегазовые и золотоносные месторождения, а вся территория Западной Африки — центр производства какао-бобов. Это довольно опасно и для внешних игроков: в Западной Африке очень сильно влияние Китая, достаточно сильно до сих пор и экономическое влияние Франции, и интересы многих других держав».

В том числе российские. Хотя исторически интересы России были ближе к ЮАР, например, в Гвинее Бисау Русал разрабатывает месторождения бокситов, а у нефтедобывающих компаний есть соглашения с Нигерией, Ганой и Кот-д'Ивуаром по добыче на шельфе Гвинейского залива. Кроме того, в этих районах планировались совместные с Африкой проекты по развитию дорог и социально-значимой инфраструктуры, а также сельского хозяйства, текстильной промышленности и поставок химудобрений, продолжает Наталья Пискунова: «У России там не только и не столько интерес в классическом добывании ресурсов. Но в итоге все эти отрасли могут быть под ударом именно за счет нестабильности в любой приграничной зоне. Все африканские государства взаимосвязаны, во-первых, единой транспортной сетью, а во-вторых, системой внутренних соглашений, то есть получается ядерная смесь, которая может пошатнуть присутствие любых иностранных компаний».

Бенин — бывшая французская колония, считается одной из наиболее стабильных демократий в Африке. Кроме того, это один из крупнейших производителей хлопка на континенте. Несмотря на все это, страна входит в число беднейших в мире.

Екатерина Вихарева