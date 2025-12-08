Жителей Чебоксар задержали за постановочное видео со стрельбой

В Чебоксарах задержали двух местных жителей, снимавших постановочное видео со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

На видео зафиксировано, как один из участников якобы произвел выстрел вверх из оружия во время конфликта между питбайкером и пешеходом. Выяснилось, что видео было постановочным и снято возле дома по улице Энтузиастов для личных целей.

В отношении одного из участников составлен административный протокол по части 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах». Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Анна Кайдалова