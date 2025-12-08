В Уфе возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 15 млн рублей

В Уфе следователи возбудили уголовное дело из-за двухмесячной задолженности по зарплате перед 75 сотрудниками ООО «Служба технического заказчика», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Дело о полной невыплате зарплаты на протяжении более двух месяцев (ч. 2 ст. 145 УК РФ) возбуждено по итогам проверки прокуратуры Советского района, которая выяснила, что перед работниками накопилась задолженность за июль и август почти в 15 млн руб. «Руководство организации имело реальную возможность оплаты труда, однако свои обязанности не выполнило»,— отмечается в сообщении.

ООО «Служба технического заказчика», по данным Rusprofile, зарегистрировано в августе 2016 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Ею владеют в равных долях Танзиля Восковская и Марат Гадельшин, до 2018 года учредителем организации являлась Татьяна Бадикова, супруга экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. В 2024 году выручка ООО составила 326 млн руб., чистая прибыль равнялась 58 тыс. руб.

Майя Иванова