Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом суперкаре японской марки.

Я думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни слышал, что Япония живет даже не в завтрашнем дне, а в следующем столетии. Сегодня страной, задающей векторы будущего, все больше считается Китай, но тут, как говорится, есть нюансы. В том числе тот факт, что в силу ряда обстоятельств мы в России последнее время больше можем оценить достижения Поднебесной, нежели Страны восходящего солнца. И тем не менее.

Toyota представила новый дорожный суперкар. Услышав такую новость, какую картинку вы бы себе нарисовали? Вероятно, что-то по последней азиатской моде бесформенно-округлое, но с острыми гранями. Радиатора нет, потому что электромобилю он не нужен, а суперкар сегодня по определению должен работать на батарейках. Вместо фар — узкие светящиеся полоски и так далее. Так вот, Toyota GR GT и выглядит, и устроена совсем не так. Это очень широкий, очень низкий и очень длинный суперкар. Его силуэт и пропорции чем-то напоминают Aston Martin или Ferrari.

Машина имеет почти пятиметровую длину, но при этом у нее всего два кресла — чуть ли не две трети длины кузова занимает капот. Под ним бензиновый V8 с двойным турбонаддувом рабочим объемом четыре литра. Тяга передается исключительно на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, в которую встроен электромотор. Автомобиль еще находится в стадии доводки, поэтому его технические характеристики пока приводятся условно. Мощность указана как 650 л. с. минимум, а максимальная скорость — 320 км/ч, тоже минимум, хотя непонятно, зачем больше. Предполагается, что первые экземпляры Toyota GR GT покупатели получат уже в 2027 году.

На том же мероприятии была презентована гоночная модификация автомобиля, предназначенная не для дорог общего пользования, а для участия в соревнованиях категории GT3. Ее технические характеристики тем более не сообщаются. Внешне она отличается крупным спойлером над задним стеклом.

