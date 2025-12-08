Военный бюджет США может превысить $900 млрд в 2026 году

Американский Конгресс представил проект военного бюджета страны на 2026 финансовый год. На него предложено заложить $901 млрд, что на $8 млрд превышает запрошенную президентом США сумму.

Дональд Трамп просил Конгресс выделить на военные расходы $892,6 млрд. Сенат изначально предложил увеличить расходы до $925 млрд, Палата представителей лоббировала сумму, эквивалентную запрошенной президентом. В итоге законодатели приняли компромиссный вариант, передает ТАСС со ссылкой на материалы.

В 2025 финансовом году военный бюджет США составил $884 млрд.