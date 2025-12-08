Суд отказал коллекторам во взыскании задолженности с вдовы участника СВО

Суд отказал коллекторской организации в взыскании задолженности по кредитному договору с вдовы участника СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Ответчик, 36-летняя жительница села Завьялово, заключила договор на кредитную карту в январе 2024 года, однако не исполняла свои обязательства. В сентябре 2024 года права требования по этому договору были переданы коллекторской организации.

Однако суд установил, что ответчик вышла замуж в июле 2024 года, а ее муж погиб в августе 2024 года во время выполнения задач СВО. Согласно Федеральному закону от 7 октября 2022 года, в случае гибели военнослужащего обязательства по кредитным договорам прекращаются как для него, так и для членов его семьи. Суд пришел к выводу, что обязательства вдовы прекратились, и отказал в удовлетворении исковых требований коллекторов.

Анастасия Лопатина