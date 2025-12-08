Краевой избирком передал вакантный депутатский мандат коммунисту из Губахи

Избирательная комиссия Прикамья приняла решение передать вакантный депутатский мандат краевого заксобрания четвертого созыва первому секретарю местного отделения Губахи Степану Федотовских. Об этом сообщает телеграм-канал краевого избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Федотовских

Фото: Губахинское местное отделение КПРФ Степан Федотовских

Фото: Губахинское местное отделение КПРФ

Ранее на пленарном заседании заксобрания было принято решение о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова. Парламентарий скончался после болезни 22 октября. Так как Владимир Чулошников входил в первую тройку кандидатов от КПРФ на выборах в заксобрание края, его мандат стал «плавающим». Решение о передаче мандата приняла партия.

Степан Федотовских родился в 1992 году в городе Кизеле Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». С 2018 года является членом КПРФ. В 2022 году был участником СВО.