В Волгоградской области завершены 47 инвестпроектов, в процессе еще 137

В агропромышленном комплексе Волгоградской области с января по сентябрь 2025 года завершено 47 инвестиционных проектов, сообщили в региональном комитете сельского хозяйства. В процессе реализации находятся еще 137 проектов. За девять месяцев общий объем инвестиций достиг 102,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В сентябре ООО «Камышинская зерновая компания» завершила строительство нового зернохранилища вместимостью 22,5 тыс. тонн.

ООО «Камышинская зерновая компания» (КЗК) зарегистрировано апреле 2003 года в городе Камышине Волгоградской области. Компания работает в сфере хранения и складирования зерна. С 2008 года пост директора занимает Алексей Мерк. Учреждает юрлицо ООО «Дунай», которое занимается внутренними речными грузоперевозками. Выручка КЗК в 2004 году составила 170 млн руб., а прибыль — 63 млн руб., активы — 185 млн руб.

За последние десять лет в Волгоградской области реализовано более тысячи сельскохозяйственных инвестиционных проектов на сумму около 140 млрд руб.

ООО «Дунай» начало работу в марте 2020 года. Компанией владеют Игорь Гапонов (71,5% доли) и Томас Карнер (28,5%). Последняя прибыль была зафиксирована в 2023 году — 7,4 млн руб. Выручка у предприятия с года основания отсутствует. Господин Гапонов учреждает еще три организации: ООО «Зернотрейд» (Волгоградская область), ООО «Кама» (Москва), ООО «Нева» (Москва). Общая прибыль 259 млн руб. при обороте 3,2 млрд руб.

Нина Шевченко