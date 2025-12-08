Кредиторы намерены обанкротить крупного грузоперевозчика из Ставрополя

Ставропольская компания ООО «ГЛТ Сервис», специализирующаяся на грузовых автоперевозках, может быть признана банкротом. О намерении подать соответствующие заявления в арбитражный суд уведомили сразу два кредитора. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

Первым о своих планах сообщило ООО «Лагранж-Юг». Фирма зарегистрирована в Московской области, занимается предоставлением услуг по перевозкам. Компания направила уведомление в соответствии с требованиями федерального законодательства о несостоятельности.

Второй кредитор — ООО «Гермес Регион» — также заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с иском о признании должника несостоятельным. Фирма также зарегистрирована в Москве, занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Представители этой организации считают, что ООО «ГЛТ Сервис» обладает признаками банкротства.

Оба кредитора действуют в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)», который обязывает уведомлять о планах подачи заявления о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГЛТ Сервис» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 5 млн руб. Учредитель — Павел Горбунов. Выручка компании за 2024 год составила 2,1 млрд руб., прибыль — 10,9 млн руб.

Тат Гаспарян