«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня речь пойдет о национальной валюте. К курсу, который складывается к концу года очень много вопросов. Многие эксперты в паре доллар/рубль, прогнозировали уровни в районе 90-95 руб., кто-то даже говорил о 100 руб. Однако сейчас курс американской валюты по отношению к российской составляет 77 руб. В паре юань/рубль текущий уровень — 10,80 руб. Что будет дальше? Стоит ли инвесторам ждать повышения курса рубля? Об этом — экономический “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Внешние риски и санкционное давление привели к тому, что экспортеры предпочитают завозить практически все деньги обратно. Но именно это и вызвало уменьшение оттока капитала и приток валюты в Россию. Сказалось и снижение потребления импорта. В комплексе к концу 2025 года рынок получил такой эффект — активное укрепление рубля. Но здесь нужно учитывать несколько моментов, которые стали заметны в последние недели. Минфин и Центробанк моделируют конструкцию, которая будет способствовать ослаблению российской валюты. Министерство финансов при этом начало отвлекать эту валютную ликвидность, предлагая облигации, номинированные в юанях. Это один фактор, который давит на курс. Второй фактор — это российский Центробанк. За последнюю неделю регулятор принял две меры. Во-первых, резкое увеличение предложения рублевой ликвидности на аукционах РЕПО. Во-вторых, снятие ограничений на вывод валюты и для физических, и для юридических лиц — это главная мера, которая действует с 8 декабря. Это тоже будет способствовать оттоку валюты из страны и, соответственно, снизит давление на внутреннем рынке. Таким образом мы видим четкий сигнал, что на этих уровнях укрепление рубля остановится.

