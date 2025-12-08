Ворвавшийся в эфир радиостанции в Петербурге заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Нурлана Акинжанова привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Ленинский районный суд обязал его оплатить 30 тыс. рублей штрафа.

Как ранее сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Акинжанов высказал свое мнение о политике в прямом эфире радиостанции «Шок». За это его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

По информации «МК в Питере», гражданин Казахстана ворвался в прямой эфир, когда писатель Глеб Стафеев давал интервью. Злоумышленник избил ведущего и требовал дать ему доступ к эфиру, угрожая осуществить взрыв. В своей речи Акинжанов критиковал действия правительства России.

Татьяна Титаева