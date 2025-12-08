Жителя Челнов задержали за продажу наркотиков в интернет-магазине

В Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, организовавшего продажу наркотиков в нелегальном интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В автомобиле задержанного обнаружены 858 граммов вещества, а также весы и упаковочный материал.

Установлено, что мужчина три месяца назад организовал интернет-продажу гашиша на территории Набережных Челнов и Нижнекамска, приобретая крупные партии через закладки. Последнюю партию стоимостью около 1 млн руб. он забрал в Пестречинском районе. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наркоторговца поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова