Жительница Перми взыскала 400 тыс. рублей с организатора курсов продюсеров

Жительница Перми через суд вернула деньги за неоказанные образовательные услуги и взыскала компенсацию. Поводом для иска стали многочисленные нарушения со стороны индивидуального предпринимателя, проводившего курсы для продюсеров. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Клиентка заплатила 120 тыс. руб. за курсы продюсеров, однако столкнулась с систематическими нарушениями условий договора. По словам истицы, занятия постоянно переносили без ее согласия, часть уроков так и не провели, а обещанные поддержка и помощь в продажах отсутствовали. Также ее лишили доступа к общему чату с материалами, который должен был оставаться доступным бессрочно. После этого женщина обратилась в суд.

Орджоникидзевский суд Перми согласился с доводами потребителя. Было установлено, что предприниматель нарушил график занятий, не предоставил доступ к учебным материалам и платформе, а также не обеспечил обратную связь в течение всего периода обучения. Дополнительным нарушением стал отказ в предоставлении полной информации об услуге, что противоречит закону о защите прав потребителей.

Заочным решением с индивидуального предпринимателя в пользу истицы взыскано около 400 тыс. руб.