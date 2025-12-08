«Биннофарм Групп» и китайская Mabwell договорились о локализации в России еще одного современного биофармацевтического препарата

«Биннофарм Групп» и китайская биофармацевтическая компания Mabwell подписали соглашение о локализации в России и странах ЕАЭС еще одного препарата на основе моноклональных антител для лечения атопического дерматита и бронхиальной астмы.

Соглашение развивает успешное партнерство компаний, начатое в 2022 году, когда «Биннофарм Групп» получила эксклюзивные права на производство, регистрацию и продажу некоторых препаратов, разработанных Mabwell. Производственные мощности для их выпуска по полному циклу, включая производство субстанции, построены и введены в эксплуатацию на площадке компании в Зеленограде. Первыми на российский рынок планируется выпустить препараты для лечения ревматоидного артрита и остеопороза. Получение регистрационных удостоверений и выход препаратов на рынок запланированы уже на начало 2026 года.

«Успешная реализация текущих проектов с Mabwell создает прочную основу для рассмотрения новых совместных инициатив. Создание в Зеленограде производства полного цикла — от выращивания клеточных линий до очистки, формуляции и выпуска готовой лекарственной формы для первых препаратов — показало нашу способность реализовывать сложнейшие биофармацевтические проекты в короткие сроки. Мы начинаем работу по локализации следующего перспективного продукта и уверены, что наш накопленный опыт и созданная инфраструктура позволят реализовать этот проект так же эффективно», — отмечает генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По данным AlphaRM, ежегодный объем продаж лекарственных средств с подобным действующим веществом в тендерном сегменте превышает 5 млрд руб., что позволяет ему входить в ТОП-50 препаратов по объему продаж в рублях. При этом рост за 9 месяцев 2025 года в денежном выражении составил 53% к аналогичному периоду прошлого года.

ООО «Биннофарм Групп»