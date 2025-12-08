Выдано первое разрешение на строительство по проекту КРТ в Камской долине

ООО СЗ «Железно Пермь 2» получил разрешение на строительство жилого комплекса в Камской долине. Об этом сообщает пресс-служба краевого минимущества. Мастер-план комплексного развития этой территории был представлен на краевом градсовете в феврале этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал минимущества Прикамья

фото: telegram-канал минимущества Прикамья



Летом 2024 года компания «Железно» выиграла на торгах право комплексного развития микрорайона Камская долина (57 га) и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Помимо жилья, в Камской долине «Железно» построит аквапарк, а на шоссе Космонавтов возведет новый картодром и передаст его властям. В составе нового микрорайона в Камской долине появится 330 тыс. кв. м жилья, 33 тыс. кв. м коммерческих площадей, два детских сада на 350 мест, один из них построит девелопер. Также в Камской долине построят школу на 1050 учеников с возможностью строительства дополнительного корпуса на 725 мест. Вся инфраструктура после ввода в эксплуатацию будет передана в собственность органа местного самоуправления.