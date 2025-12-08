Житель села в Мурманской области получил 8 лет за побуждение к совершению теракта

Суд приговорил 21-летнего жителя села Алакуртти в Мурманской области к восьми годам лишения свободы за содействие террористической организации. Он побуждал пользователя соцсети «ВКонтакте» совершить теракт в регионе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Юноша признан виновным в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В апреле прошлого года он написал незнакомцу сообщение, содержащее побуждение совершить террористический акт и угрозы применения силы к членам его семьи при отказе. Пользователь соцсети обратился к правоохранителям.

При расследовании провели лингвистическую, комплексную психолого-психиатрическую экспертизы и другие. Подсудимый проведет два года в тюрьме, а оставшиеся шесть лет — в колонии строгого режима.

Татьяна Титаева