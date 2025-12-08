В Челябинской области мобилизованный отсудил более 300 тыс. рублей у Минобороны

Магнитогорский гарнизонный военный суд взыскал с Министерства обороны РФ 323,6 тыс. руб. невыплаченного денежного довольствия в пользу военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в этом году командир назначил подчиненного на воинскую должность, и тот добросовестно исполнял обязанности с 30 мая по 22 июля. Но денежное довольствие мобилизованный получал не в полном объеме, поскольку должность на тот момент не была вакантной. Размер недоначисленных выплат составил 322,6 тыс. руб.

В защиту прав мобилизованного выступил военный прокурор Чебаркульского гарнизона и подал иск о взыскании невыплаченных средств с Министерства обороны России. Суд удовлетворил требования. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Виталина Ярховска