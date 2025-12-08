Столичная компания намерена инициировать процедуру банкротства трех крупных заводов в Прикамье

Московское ООО «Гермес Регион» направило уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Пермского края с заявлением признании несостоятельными сразу трех крупных местных компаний. Речь идет о производителе кабелей и проводов ООО «Камский кабель», алкозаводе АО «Пермалко» и бумкомбинате ООО «Кама». Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

Стоит отметить, что с октября по декабрь ООО «Гермес Регион» заявило о намерении обанкротить более 25 столичных и региональных компаний. Так, соответствующее уведомление поступило в адрес крупного дистрибьютора овощей и фруктов ООО «Эко-Культура-Трейд», чья выручка достигает более 43 млрд руб. Признаки несостоятельности столичная компания усмотрела и у краснодарской винодельни «Поместье Голубицкое».

ООО «Гермес Регион» действует в Москве с 2019 года и занимается автомобильными грузоперевозками. Бенефициаром компании указан Александр Алехов. В 2024 году организация получила 2,8 млн руб. чистой прибыли при выручке 4,6 млрд руб.