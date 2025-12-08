Неизвестные распылили перцовый газ на парковке аэропорта Хитроу

Группа неизвестных применила «что-то наподобие перцового баллончика» на парковке третьего терминала аэропорта Хитроу, сообщает Sky News. В результате пострадал 21 человек, 5 были госпитализированы.

Инцидент произошел рано утром 7 декабря. По данным полиции, группа из четырех мужчин напала на женщину в лифте на автостоянке. Они выхватили у нее чемодан и распылили газовый баллончик. Полицейские прибыли на место через девять минут после случившегося и вскоре смогли задержать одного из нападавших. Поиски остальных участников ограбления продолжаются. В полиции уверены, что нападавшие знали друг друга.

Инцидент привел к небольшому сбою в работе аэропорта. Жизням пострадавших ничто не угрожает, сообщили в полиции.

Кирилл Сарханянц