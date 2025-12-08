В администрации подмосковной Каширы произошел пожар

Из здания администрации Каширы эвакуировали 412 человек из-за пожара. Пострадавших нет, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Возгорание уже потушено.

«В 10:27 объявлена ликвидация открытого горения. В 10:40 — полная ликвидация»,— рассказал собеседник агентства.

В тушении задействовали 24 человека и семь единиц техники. По данным «Московского комсомольца», горел архив БТИ, площадь пожара составила 25 кв. м. Предварительной причиной названо замыкание проводки.