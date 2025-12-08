ВЦИОМ: пассажиры ценят пунктуальность авиакомпаний выше стоимости билетов

Пунктуальность авиакомпаний оказалась для пассажиров главным фактором при выборе вариантов перелета, отсутствие задержек рейсов они оценивают выше стоимости билета, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Индексы важности этих параметров составили 71 и 70 пунктов соответственно. На третьем месте — условия провоза багажа и ручной клади (56-57 п.).

Те, кто летает ради отдыха, предъявляют больше требований к условиям перелета, сообщил ВЦИОМ. Им важнее цена, правила провоза ручной клади и наличие питания. Пассажиры, летящие по работе или учебе, напротив, менее чувствительны к дополнительным параметрам и готовы выбирать практичные варианты. При этом бренд авиакомпании, тип самолета и программы лояльности остаются второстепенными: их индексы важности имеют отрицательные значения.

«Внимание пассажиров смещено скорее к объективным характеристикам сервиса», — отметили социологи. Также указывается, что индекс аэропорта вылета держится на уровне около нуля независимо от того, с какой целью люди совершают перелеты. Это говорит о готовности пассажиров рассматривать компромиссные варианты ради оптимального сочетания цены, времени и условий, пояснили во ВЦИОМ.