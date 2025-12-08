«Строймонтаж» отремонтирует красноярский аэродром «Подкаменная Тунгуска»

Тендер на проведение капитального ремонта аэродрома «Подкаменная Тунгуска» в Туруханском районе Красноярского края выиграло ООО «Строймонтаж» (Красноярск). Контракт с организацией ФКУ «Аэропорты Красноярья» заключило за 1,12 млрд руб. при стартовой цене 1,14 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», аукцион на проведение ремонта учреждение объявляло дважды. Но ранее заявок не поступало.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит выполнить капремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, а также места стоянки воздушного судна. Срок исполнения контракта — до 26 ноября 2027 года. Работы будут профинансированы из федеральной субсидии на 2025 год.

Аэродром «Подкаменная Тунгуска» находится в поселке Бор.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Строймонтаж» было зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Гендиректором является Антон Митин. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2024 году выручка компании составила 539,6 млн руб., чистая прибыль — 68,9 млн руб.

Александра Стрелкова