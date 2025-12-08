«Еще одним потрясением стало растущее партнерство аш-Шараа с Трампом»

Одна из главных тем международных медиа 8 декабря — первая годовщина бегства Башара Асада из Сирии и приход к власти Ахмеда аш-Шараа. Дружественные новому режиму издания рассказывают о том, как лучше стало жить в Сирии, другие же пишут о сохранении противоречий внутри страны и отмечают странную дружбу бывшего исламиста аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди празднуют годовщину свержения режима Башара Асада в Сирии

Фото: Yamam al Shaar / Reuters Люди празднуют годовщину свержения режима Башара Асада в Сирии

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Спустя год после падения Асада разделенная Сирия пытается вырваться из круга насилия

Свержение Асада положило конец разрушительной 14-летней гражданской войне, унесшей жизни 620 тыс. человек, и избавило страну от наводящего ужас аппарата сил безопасности, из-за которого страну называли «королевством молчания»… Спустя год после падения Асада новые правители Сирии успешно реинтегрировали страну в мировое сообщество, превзойдя даже самые смелые ожидания самых ярых своих сторонников. Но внутри самой Сирии напряженность сохраняется. Процесс восстановления справедливости продвигается очень медленно. Старые обиды снова выходят на поверхность, проявляясь в новых актах насилия, угрожая хрупким усилиям по восстановлению государства.

Сирия идет к единству через год после падения Асада

В Дамаске жители рассказывают журналистам о том, что тяготы жизни, существовавшие при прошлом режиме, отступают, выражают уверенность в том, что новое руководство обеспечит свободу, экономическую стабильность и безопасность. С момента прихода к власти временное правительство начало восстанавливать работу основных служб — от электричества до выплаты зарплат госслужащим. И ввело меры, которые непосредственно влияют на каждодневную жизнь.

Как за один год бывший джихадист Ахмед аш-Шараа установил свою автократическую власть над Сирией

За год после прихода к власти во главе коалиции исламистских повстанцев Ахмед аш-Шараа не изменил повадки окружающих его джихадистов, но совершенно точно изменился сам.

«Если сегодня аш-Шараа будет действовать слишком быстро,— резюмирует бизнесмен, который часто его посещает,— он просто разгромит собственных сторонников. Но если будет действовать постепенно, как он и делает, то избавится от посредников и поставит все под свой контроль или под контроль новых государственных институтов, которыми он хочет управлять, и тогда он сможет удовлетворить требования Запада и маргинализировать горячие головы из своего окружения». Но это породит авторитарную систему власти, которая раздражает многих сирийцев, но не вызывает недовольства ни Дональда Трампа, ни многих других лидеров, которые не склонны его публично критиковать.

Год после свержения Асада: сириец аш-Шараа все больше располагает к себе Белый дом

Превращение аш-Шараа из лидера исламистских повстанцев и ключевого соратника военизированной группировки «Исламское государство» и «Аль-Каиды» (обе признаны террористическими организациями в РФ и запрещены.— “Ъ”) в прагматичного государственного деятеля во многих отношениях оказалось даже более ошеломляющим, чем внезапное свержение им президента Башара Асада, правившего долгие годы… Еще одним потрясением стало растущее партнерство аш-Шараа с… Трампом… Когда-то аш-Шараа считался террористом, воевавшим на стороне джихадистов в Ираке против США, за чью поимку те давали награду в $10 млн в течение еще нескольких недель после того, как он захватил власть в Дамаске. Но недавно он заручился поддержкой Трампа даже перед лицом продолжающихся ударов со стороны Израиля — главного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов