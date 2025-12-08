Стальные ажуры

Выксунский проект по переносу Шуховской башни с территории завода в исторический центр стал прецедентным: впервые в новейшей истории башню разобрали и собрали заново в другом месте, сохранив первоначальные конструктивные решения и 95% оригинального металла. Это открывает возможности для реставрации и новой жизни других подобных объектов. «Ъ-Приволжье» собрал сохранившиеся в регионе сооружения великого инженера разных лет.

Путь Владимира Шухова как востребованного инженера-строителя начался в Нижегородской области. Для XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году, он спроектировал водонапорную башню в форме гиперболоида высотой 25,6 м и вместимостью резервуара для воды 166,8 куб. м. Это была первая башня, спроектированная Шуховым и построенная по его чертежам. Интересно, что узнаваемые сегодня на шуховских сооружениях горизонтальные кольца у той башни и последующих появились только во время ее строительства. Они сделали конструкцию более ветроустойчивой, а треугольные ячейки повысили жесткость сетчатой поверхности.

В том же году башню выкупил предприниматель Юрий Нечаев-Мальцов и перевез с места проведения выставки в свое родовое имение в селе Полибино Липецкой области, где башня служила для водоснабжения и орошения сада. В 2024 году у этого усадебного комплекса появился новый собственник, который планирует заняться ремонтно-реставрационными работами, в том числе обещают отреставрировать легендарную башню.

Выставочная водонапорная башня стала открытием нового направления в развитии инженерного искусства и архитектуры. До Владимира Шухова и его каталонского коллеги Гауди никто не использовал гиперболоид и другие линейчатые поверхности в строительстве. Такие формы оказались более устойчивыми, легкими в изготовлении и экономичными, требующими меньше материалов.

Через три года, в 1899 году, Владимир Шухов запатентовал сетчатую гиперболическую конструкцию, и с тех пор спроектировал около ста подобных башен, которые впоследствии стали называться «шуховскими». Несмотря на похожесть, ни одна башня не повторяется — к каждому конкретному заказу инженер подходил индивидуально. Даже построенные по патенту шуховские башни нельзя назвать типовыми, так как каждая из них имеет свои конструктивные особенности и назначение.

Пожарная вышка, 1896 г. Нижний Новгород, ул. КИМа, 86

Металлические гиперболоидные вышки, использовавшиеся как смотровые при пожарных депо, тоже впервые появились именно в Нижегородской области. Одна из двух сохранившихся в регионе пожарных вышек была построена в 1896 году на ул. КИМа. В конце XIX века это была территория машиностроительного Сормовского завода, который был основан в 1849 году. В то время это было единственное предприятие во всем Волжско-Камском бассейне, которое строило речные и морские пароходы. Сам Владимир Шухов в создании пожарных вышек не участвовал — они были построены по патенту на его ажурную гиперболическую конструкцию.

В 2010 году ЗАО СМУ-77 выполнило обмерные чертежи башни. Ее высота без шпиля составляет 20,07 м, гиперболоид башни состоит из 32 вертикальных стержней с 12 горизонтальными кольцами. Элементы башни соединяются между собой клепками. Металлическая конструкция башни представляет собой сетчатую гиперболическую поверхность, образованную перекрестной системой стержней из одиночных уголков различного поперечного сечения. Завершается пожарная каланча площадкой для дежурного с крышей из листового железа и флагштоком.

Сормовская башня признана объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и нуждается в реставрации. В 2022 году депутаты нижегородской гордумы приняли решение о передаче вышки в собственность региона для восстановления. В 2024 на опоре установили информационную табличку. Будет ли она отреставрирована и по примеру шуховских сооружений в Выксе перенесена в более просматриваемое место в городе, вопрос открытый.

Сетчатая оболочка промышленного цеха, 1898 г. Выкса, территория металлургического завода ОМК

Листопрокатный цех в Выксе по проекту Владимира Шухова был построен на территории металлургического завода в 1898 году. Этот проект — важная веха в строительстве подобных каркасов. Впервые в истории в конструкции использовалась пространственно-изогнутая стальная сетчатая оболочка двоякой кривизны, выполненная целиком из одинаковых элементов.

В 2007 году в Выксу приехала группа немецких ученых-исследователей, которые изучили и задокументировали сооружение. Внутреннее пространство цеха периметром 73х38,4 м разделено четырьмя крупными арочными фермами, на которые опираются пять сетчатых сводов. Каждый свод достигает 14,6 м в ширину. Сами арочные фермы состоят из 12 одинаковых по ширине секций, сформированных вертикальными стойками, расположенными на расстоянии 3,2 м друг от друга. Достоинство такой конструкции в том, что она эффективна и экономична, так как одинаковые элементы проще в производстве и быстрее монтируются.

В 1974 году цех был внесен в список охраняемых исторических памятников. Исследователи пишут, что в 1970-1980-х годах оболочку частично восстановили, но в 1990-х на территории предприятия появились новые корпуса и производственный цех, созданный по проекту Шухова, перестали использовать.

Сегодня у уникальных парусообразных сводов листопрокатного цеха есть будущее — в ближайшее время собственник предприятия, Объединенная металлургическая компания (ОМК), планирует переместить их с территории завода в исторический центр Выксы, где создается индустриально-туристический центр «Шухов-парк».

Опора ЛЭП, 1929 г., Дзержинск, поселок Дачный, берег реки Оки

Башня на берегу Оки — свидетель реализации в 1920-х годах государственного плана по электрификации России (план ГОЭЛРО). В Нижегородской области планировалось строительство двух линий электропередачи (ЛЭП): одна проходила от села Кулебаки, где добывался торф для выработки электроэнергии, через Богородск до Растяпина (сейчас — Дзержинск), вторая — от Вязников, где также добывался торф для выработки электроэнергии, до Растяпина. Обе линии должны были переходить через реку, для чего нужно было построить специальные высокие опоры. В 1926 году строительная контора «Парострой» под руководством Владимира Шухова подала заявку на выполнение обоих заказов. Инженер получил подряд на проектирование и строительство перехода через реку Оку для ЛЭП Кулебаки — Дзержинск.

По проекту Владимира Шухова «Парострой» в 1927-1929 гг. построил две параллельные ЛЭП, в каждой из которых использовалось по три электрокабеля. У каждой линии было по три опоры высотой 10 м, 69,5 м и 130,2 м на левом берегу реки и по одной опоре высотой 20 м на правом берегу. Самые высокие опоры высотой 130 м были спроектированы таким образом, чтобы даже при самом высоком уровне воды в реке в весенний период провисание кабелей не мешало движению судов.

Владимир Шухов спроектировал опоры ЛЭП в виде башен, образованных поставленными вертикально гиперболоидами, по аналогии с конструкцией радиобашни на Шаболовке в Москве. Однако в данном проекте вместо относительно легкой радиоантенны опоры должны были удерживать 36 т тяжелых кабелей (три кабеля по 12 т). Несмотря на это, инженеру удалось облегчить саму конструкцию: 130-метровая опора весила 147,6 т., в то время как 150-метровая радиобашня в Москве — 240 т.

Исследователи отмечают, что все три типа опор Шухов создал по индивидуальным проектам, с приданием каждой уникальной формы, что говорит о высоком уровне творческих стремлений конструктора. Его ансамбль на реке Оке причисляется к самым выдающимся достижениям инженерной мысли начала XX века.

В 1929 году ЛЭП ввели в эксплуатацию, они функционировали до 1989 года. Через восемь лет две из шести оставшихся башен (высотой 130 м) были признаны ОКН регионального значения. Однако, как отмечают исследователи, они не были защищены от обветшания и саморазрушения. В 2003 году из-за подмыва рекой фундамента западная 130-метровая опора рухнула. Оставшейся восточной опоре также грозило обрушение, так как в самой нижней гиперболоидной секции были утрачены 16 из 40 стержней и два нижних горизонтальных кольца.

В 2008 году благодаря частной инициативе исследователей, инженеров и ряда российских учреждений началось восстановление башни. В 2014 году восточную опору признали ОКН федерального значения. А в 2020 году, в год столетия со дня принятия плана ГОЭЛРО, реставрация восточной 130-метровой опоры завершилась. Также около нее укрепили берег Оки, а саму башню оснастили подсветкой. Сегодня опора является местной достопримечательностью и туристическим объектом.

Водонапорная башня, 1933 г. Выкса, территория «Шухов-парка», наб. Верхневыксунского пруда

Водонапорная башня в Выксе — одна из последних конструкций, построенных по патенту Владимира Шухова. Ее проектировали в рамках модернизации Выксунского металлургического завода в начале 1930-х годов, когда был построен большой мартеновский цех. Водонапорная башня входила в систему водоснабжения цеха и предназначалась для хранения аварийного запаса воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Водонапорная башня по проекту инженера Владимира Шухова на территории Выксунского металлургического завода. Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Возведение башни на территории индустриально-туристического центра "Шухов-парк". Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Uиперболоидная башня инженера Владимира Шухова на территории индустриально-туристического центра «Шухов-парк». Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 3 Водонапорная башня по проекту инженера Владимира Шухова на территории Выксунского металлургического завода. Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Возведение башни на территории индустриально-туристического центра "Шухов-парк". Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Uиперболоидная башня инженера Владимира Шухова на территории индустриально-туристического центра «Шухов-парк». Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 1932 году коллектив треста «Стальмост», в котором Владимир Шухов в то время работал техническим консультантом, приступил к проектированию башни. Общая высота башни достигала почти 40 м, прочный ствол башни высотой 28,8 м служил опорой для плоскодонного резервуара объемом 630 куб. м. Металлические конструкции для башни изготовили в Керчи. Это следует из клейм, которые реставраторы нашли на деталях башни.

Водонапорную башню начали строить в 1933 году, но введение в эксплуатацию затянулось на целых 17 лет: башня была введена в эксплуатацию лишь в 1950 году, после длительного периода консервации в годы войны и послевоенного периода.

В 1970 году башня утратила производственное значение, а через четыре года ее признали федеральным ОКН. Невидимая для горожан и туристов, она стояла на территории завода, пока ОМК не решила перенести ее на новое место.

Для перемещения водонапорной башни потребовалось семь лет разработка с нуля технологии, получение разрешений разных инстанций. Сама реставрация заняла более года: шесть месяцев на демонтаж, столько же на монтаж и восемь месяцев на реставрационные работы.

По словам генерального директора ОМК Анатолия Седых, впервые мысль о переносе башни возникла 20 лет назад.

«Многие эксперты, хорошо знающие тему, не были уверены в успехе. Тем не менее мы приняли на себя ответственность и взялись за проект. Реализация потребовала семь лет, в течение которых мы решали огромное количество технических задач. Самое главное в том, что мы разгадали очень простой, но в то же время очень сложный секрет сборки башни». «Сегодня проект с блеском завершился: башня Шухова получила вторую жизнь, а наш опыт, наши наработки открывают путь для перемещения других похожих объектов. Уверен, наши города, наша страна от этого сильно выиграют», - подвел итог Анатолий Седых.

Переместить башню удалось с сохранением первоначальных конструктивных решений и 95% оригинального металла. 3D-сканирование позволило создать цифровую модель объекта, что обеспечило высокую точность монтажа: башню разобрали на более чем 500 элементов и собрали с учетом изначальных технологических отверстий. Все элементы башни отреставрировали, покрасили, нанесли на них антикоррозийное покрытие, а в местах утраты металла нарастили его путем лазерной напайки. В ходе реставрации часть из 8 тыс. клепок заменили на высокопрочные болты. Это позволило сделать конструкцию более прочной, так как увеличилась площадь контакта в соединениях, это лучше распределило нагрузку на 100-летний металл. После реставрации и перемещения шуховская башня сохранила статус ОКН федерального значения. Водонапорную башню 11 октября 2025 года торжественно открыли в историческом центре Выксы, она стала одним из центральных объектов создаваемого на месте первого завода Баташевых XVIII века туристического центра «Шухов-парк».

Пожарная вышка, 1935 г. Балахнинский округ, поселок Ляхово, ул. Большая, 50А

Вторая из двух сохранившихся пожарных вышек в Нижегородской области тоже создавалась без участия Владимира Шухова по его патенту для Ляховского пожарного общества. Для наблюдения за обстановкой пожарная дружина возвела каланчу на собственные средства в 1935 году. Собственно строительством занималась бригада котельщиков завода «Красное Сормово» во главе с мастером Феоктистом Третьяковым.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Конструкция гиперболоидной пожарной каланчи схожа с конструкцией вышки в Сормове, но имеет иные параметры: 14-метровая вышка состоит из 24 вертикальных стержней, попарно выходящих из 12 точек опорного кольца диаметром 3,3 м, скрепленных семью горизонтальными кольцами. Также в ней есть лестница из четырех лестничных маршей с деревянными площадками и деревянная смотровая будка для дежурного. Как и все гиперболоидные башни инженера Шухова металлические конструкции в ней соединяются клепочными соединениями и болтами.

Ценным техническим объектом вышку признали в августе 2008 года. В 2016 году местные жители выступили с инициативой о признании каланчи ОКН. Проведенная через пять лет экспертиза позволила признать пожарную каланчу в Ляхове ОКН регионального значения.

