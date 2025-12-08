В Сызрани с чиновников взыскали компенсацию ребенку, на которого упала шведская стенка

Служба городского хозяйства Сызрани выплатит компенсацию морального вреда ребенку, на которого упала шведская стенка. Суд удовлетворил иск прокуратуры к МКУ «Служба городского хозяйства». Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку по жалобе матери ребенка и выяснило, что 9-летний сын заявительницы пострадал, когда играл на площадке: на него упала незакрепленная шведская стенка.

За состоянием объекта должно было следить местное МКУ, но оно не сделало этого. В связи с этим руководителю службы внесли представление, с организации потребовали компенсацию морального вреда. МКУ должно будет выплатить ребенку 150 тыс. руб.

Георгий Портнов