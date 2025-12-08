Футбольный клуб «Акрон» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» намерен подать жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство в выездной игре против петербургского «Зенита». В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 6 декабря, коллектив из Самарской области проиграл вице-чемпионам страны со счетом 0:2.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

С 15-й минуты тольяттинцы играли вдесятером после удаления румынского защитника Йонуца Неделчару за фол на вингере «Зенита» Педро. Представители «Акрона» считают, что решение арбитра было ошибочным, и намерены добиваться пересмотра эпизода.

После поражения «Акрон» ушел на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице с 21 очком. В 19-м туре, который начнется в начале марта 2026 года, коллектив из Тольятти сыграет на выезде против «Оренбурга».

Андрей Сазонов