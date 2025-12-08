В Ростовской области зарплаты выросли на 16% в 2025 году

В Ростовской области медианная предлагаемая зарплата в ноябре достигла 74,4 тыс. руб., что на 16% превышает показатели годичной давности, сообщили в пресс-службе hh.ru. В ноябре 2024 года этот показатель составлял 64,3 тыс. руб., а в январе 2025 года — 64,5 тыс. руб.

По уровню доходов в регионе лидирует высший и средний менеджмент — в среднем 126,2 тыс. руб. Вторую позицию занимает сфера транспорта и логистики с предложениями работодателей в размере 118,9 тыс. руб. Далее идут административный персонал (113,3 тыс. руб.), сельское хозяйство (108,9 тыс. руб.) и домашний персонал (108,1 тыс. руб.).

Наибольший рост доходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован у административного персонала — сразу на 43,1 тыс. руб. На втором месте по темпам увеличения находится сельскохозяйственная отрасль, где средняя предлагаемая зарплата возросла на 27,3 тыс. руб. Следом идут добыча сырья (рост на 23,4 тыс. руб.), транспорт и логистика (плюс 14,3 тыс. руб.) и продажи, где доходы увеличились на 13 тыс. руб. до 69,9 тыс. руб.

«Дон сохраняет позиции одного из ведущих экономических центров ЮФО. Увеличение доходов связано с высокой концентрацией компаний в сфере информационных технологий, финансов, консалтинга и услуг, а также с устойчивым спросом на квалифицированных сотрудников»,— уточнили в пресс-службе.

Валентина Любашенко