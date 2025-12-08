МегаФон получит 1500 базовых станций российского производителя YADRO

Телеком-оборудование в рамках контракта оператору поставит российский производитель YADRO (входит в «ИКС Холдинг»). В случае успешного прохождения полевых испытаний базовые станции будут введены в эксплуатацию на сети оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Поставка оборудования пройдет в два этапа. В рамках каждого из них МегаФон получит по 750 базовых станций BTS8100, а также систему управления сетью YADRO NMS, контроллеры и другие необходимые комплектующие.

Базовые станции поддерживают стандарты GSM (2G) и LTE (4G). При этом архитектура оборудования изначально готова к полному развёртыванию сети 5G в будущем.

Устройства производителя прошли сертификацию и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Телеком-оборудование соответствует требованиям регуляторов и поддерживает гибкую адаптацию под различные сценарии эксплуатации — от крупных городских агломераций до удалённых территорий.

«Оборудование YADRO приближается к качеству, необходимому для сетей операторского класса. Возможность взаимодействия с разработчиком напрямую, наличие производственной базы и инженерного центра в России позволяют гибко настраивать конфигурацию продукта под архитектуру сети. Мы планируем провести комплексную проверку базовых станций в различных сценариях, чтобы убедиться в их адаптивности к реальным условиям эксплуатации и масштабируемости под наши задачи», — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры МегаФона Андрей Константинов.

«Для нашей компании абсолютный приоритет — разработка и производство базовой станции, соответствующей требованиям операторов к оборудованию от поставщиков мирового уровня. Контракт с МегаФоном подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и демонстрирует, что отечественная базовая станция обеспечивает нужные параметры стабильности, безопасности и качества для сетей одного из крупнейших мобильных операторов страны», — добавила Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO.

МегаФон продолжает внедрять российское оборудование и ПО на своей сети. С начала года оператор импортозаместил DWDM-мультиплексоры, повысив гибкость и надежность магистральной линии связи на Дальнем Востоке, а также ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью отечественных комплексов CGNAT.

ПАО «МегаФон»