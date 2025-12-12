Советский вуз для китайских студентов

В Москве основан Китайский университет имени Сун-Ят-Сена. Организации университета положило начало недавно образованное «Общество помощи университету имени Сун-Ят-Сена». Председателем этого общества является Иоффе; в состав президиума входят товарищи Радек, Бухарин, Крупская, Томский, Бройде и Анцелович. Членами-кандидатами являются товарищи Павлович, Лозовский и Лежава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Идея создания Китайского университета в Москве встретила живейшее сочувствие среди видных общественных и политических деятелей Китая, которые обещали «Обществу помощи университету», намеревающемуся открыть в Китае свои отделения, материальную и моральную поддержку.

Ректором университета избран товарищ Радек, который в беседе с представителем ТАСС о целях и задачах университета сообщил:

— Мы хотим дать студентам возможность изучить все те социальные и политические науки, знание коих необходимо общественным деятелям Китая. На первое время мы намечаем следующие циклы лекций: экономика современного мира, политическая история современного мира, русская революция и ее опыт, история современного Китая и вопросы национального движения в Китае.

В отличие от учрежденных в Китае иностранных школ, наш университет не занимается пропагандой. Мы сосредоточиваем все внимание на научной работе, причем метод занятий будет семинарский, соответствующий типу вольного университета и открывающий простор самодеятельности студентов. Кроме учебной работы, студенты будут заниматься самостоятельными научными исследованиями и труды их будут издаваться университетом.

Заботами «Общества помощи университету» студенты в материальном отношении будут вполне обеспечены. Для них при университете открывается общежитие и заготовляются учебные пособия.

Число студентов определено в 250 человек. Подбор студентов производится во всех частях Китая через китайские студенческие организации. Занятия в университете начнутся в начале декабря. Первый курс рассчитан на два года.

О Китайском университете писала в 1925 году газета «Гудок».

Материал подготовил Алексей Алексеев