Польза фукуса

Технологию, которая позволяет до трех раз повысить выход антиоксидантных веществ из арктических бурых водорослей, разработали в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова (САФУ), сообщили в пресс-службе Минобрнауки 5 декабря. Исследование выполнено в рамках госзадания «Биологический мониторинг человека в изменяющихся условиях российской Арктики», о его результатах авторы докладывали на конференции «Возобновляемые ресурсы: технологии переработки полной биомассы дерева, химия, медицина» в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Арктические бурые водоросли обладают уникальными адаптационными механизмами, которые позволяют им выживать в экстремальных условиях, содержат широкий спектр биологически активных веществ с выраженными антиоксидантными свойствами. Они помогают в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, замедляют старение. Исследования показали, что экстракты арктических водорослей применимы в медицине в качестве антисептиков и в сельском хозяйстве в качестве фитостимуляторов.

Ученые экспериментировали над обитающими в Белом море макрофитами: аскофиллумом узловатым, фукусом пузырчатым, ламинарией пальчаторассеченной, ламинарией сахаристой (Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Laminaria digitata, Saccharina latissima).

Технология, разработанная в САФУ, включает предварительную обработку водорослей перед экстракцией ультразвуком, микроволновым излучением или замачиванием в воде. Исследователи показали, что удельная поверхность водорослей после обработки становится больше в полтора раза, а доля мезопор — в три раза.

Изменение капиллярно-пористой структуры водоросли приводит к увеличению выхода антиоксидантных соединений. Эффект усиливается при правильном подборе экстрагирующего раствора. Для получения каждого полезного соединения из растений исследователи предложили конкретные растворы. Так, было показано, что компоненты антиоксидантного комплекса проявляют склонность к выделению в умеренно полярные среды, например спирты и их водные растворы. Оптимальным для всех компонентов бурых водорослей оказался метод извлечения полезных веществ 40-процентным изопропиловым спиртом после предварительной активации биомассы макрофитов набуханием и воздействием ультразвуком.

Было установлено, что, изменяя параметры экстракции (полярность экстракционной среды, методы предварительной обработки), можно регулировать компонентный состав экстрактов, усиливать тот или иной вид их биологической активности. Также ученые выяснили, что фукусовые водоросли в 100 раз лучше поглощают свободные радикалы (в том числе опасные активные формы кислорода), чем ламинариевые, в пять раз активнее восстанавливают железо и в 2,5 раза лучше хелатируют его. Все это свидетельства их большей антиоксидантной способности.

По материалам Минобрнауки