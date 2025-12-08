Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай

7 декабря в Иркутске скончался старейший житель города, участник Великой Отечественной войны гвардии полковник Василий Дыгай. Соболезнования в своем Telegram-канале выразил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сообщивший, что для него «было честью познакомиться с этим человеком».

Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области Василий Дыгай

«Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го дивизию перебросили в Монголию. Участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии»,— отметил также господин Кобзев.

В администрации Иркутска также сообщили, что Василий Дыгай с 1953 года служил в Иркутском областном военкомате. В 1971 году ушел в отставку гвардии полковником. После этого был председателем совета ветеранов 110-й гвардейской стрелковой дивизии, а также возглавлял комитет по работе с призывниками при Куйбышевском районном военкомате.

Василий Дыгай награжден орденами Отечественной войны I и II степени, дважды орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За победу над Японией» и другими наградами.

В 2025 году решением городской думы Василию Дыгаю присвоили звание «Почетный гражданин города Иркутска».

Влад Никифоров, Иркутск