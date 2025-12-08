Морозы до минус 15 градусов придут в Подмосковье на выходных

В воскресенье в Подмосковье ожидаются морозы до –15°, сопровождающиеся снегопадами и метелью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика". Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном», — рассказал «РИА Новости» господин Тишковец.

По словам синоптика, ночная температура понизится в диапазоне от –7° до –12°, а на востоке Подмосковья — до –15°. Днем столбик термометра будет в диапазоне от –6° до –11°. Морозы также будут сопровождаться скоротечными снегопадами и метелью с заносами на дорогах.