В Удмуртии более 40% детей-иностранцев не прошли тест по русскому языку

Тестирование на знание русского языка в Удмуртии с апреля по декабрь успешно прошли 39 детей-иностранцев, что составляет 57,4% от числа допущенных к процедуре, сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональном минобрнауки.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Всего на сегодняшний день в образовательные организации Удмуртии подано 69 заявок на обучение детей-иностранцев. По одному ребенку идет проверка документов»,— говорится в сообщении. Остальные были допущены к тестированию.

29 из них — оставшиеся 42,6% — не справились с прохождением теста. Основной причиной неудачи в ведомстве назвали недостаточное знание русского языка.

Напомним, что с 1 апреля в России введено тестирование на знание русского языка для детей иностранных граждан. С апреля по август заявки подали 23,6 тыс. человек, из которых полный комплект документов представили 8,2 тыс. детей. Тестирование прошли 5,9 тыс. ребят, и лишь 50% из них успешно справились с ним. В результате более 87% детей-иностранцев не могут быть зачислены в образовательные учреждения.

