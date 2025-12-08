В Курганской области количество абортов в 2025 году снизилось на 25%

По итогам 10 месяцев 2025 года количество абортов в Курганской области снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кириллова во время прямого эфира в группе Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Натальи Кирилловой, за 10 месяцев удалось сохранить более 300 детей. Замгубернатора отметила, что на это повлиял комплекс мер, которые сейчас реализуют в регионе. Так, в конце прошлого года в Курганской области был принят закон о защите женщин от склонения к прерыванию беременности. Кроме того, все частные медицинские организации региона, всего их 13, отказались от лицензии на проведение медикаментозных абортов.

Но основная заслуга в снижении показателя, по мнению замгубернатора, у специалистов службы доабортного консультирования, которые работают со всеми беременными жительницами региона. По словам Натальи Кирилловой, эффективность этой службы повысилась на 40%.