ФАС признала нарушением стикер Synergetic «Бренд №1 по эффективности»

Нижегородское УФАС признало компанию «Синергетик» (Synergetic) нарушившей закон о защите конкуренции из-за стикера «Бренд №1 по эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В УФАС поступила жалоба на стикер, находящийся на упаковке гипоаллергенного геля для стирки. Проанализировав документы, управление пришло к выводу, что информация является некорректной. Исходя из документов на сайте Роскачества, исследования проводили по таким параметрам, как «Токсикология», «Достоверность маркировки», «Качество», «Санитарно-химические показатели», «Безопасность». При этом по параметру «Эффективность» исследования не проводили.

Нижегородское УФАС выдало компании предупреждение, после чего производитель снял продукцию с некорректным стикером с производства.

Галина Шамберина