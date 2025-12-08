В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил угрозу воздушной атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жителям города рекомендовано соблюдать меры предосторожности, при включении сигнала «Внимание всем» оставаться в домах и не подходить к окнам.

В аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Глава города Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена угроза БПЛА. Для оповещения жителей включены сирены.

Анна Перова, Краснодар