Земля под строительство жилья в Москве подорожала за год на 20%

Средняя стоимость гектара земли под жилую застройку в Москве за год выросла более чем на 20% и достигает 1,85 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate.

Рост фиксируется даже на фоне почти двукратного снижения объема инвестиций в покупку участков — до 126 млрд руб. за январь-ноябрь. Особенно заметно подорожали участки в центре столицы, их цена увеличилась почти на 30%, а в самых престижных локациях цена гектара с документами может превышать 5 млрд руб. Консультанты отмечают дефицит качественных площадок внутри МКАД — их осталось около 850 га, причем в центральных округах — не более 25 га. Устойчивые застройщики стараются консолидировать ресурсы и приобретать дорогие активы с документацией, чтобы снизить финансовые риски.

К росту цен приводит активность региональных игроков: на столичный рынок вышли компании из Краснодара, Сургута, Ростова и Ижевска. Доля затрат на землю в себестоимости проектов выросла с 10% в начале 2020-х до более 15% в среднем и достигает 20-25% для объектов в центре. Цена земли растет также из-за смещения фокуса рынка в сторону проектов бизнес-, премиум- и делюкс-класса. Среди крупнейших сделок года — покупка участков под проекты в Москве на Павелецкой набережной, Б. Козихинском переулке, территория ЖК Injoy и другие.