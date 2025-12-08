«В Екатеринбурге сохраняется высокий спрос на инструменты с валютной доходностью»

На Московской бирже по итогам октября насчитывалось 1,28 млн частных инвесторов из Свердловской области, за месяц они совершили более 100 тыс. сделок на фондовом рынке. О том, как ведут себя уральские инвесторы, как региональные компании справляются с санкциями, и кто из них мог бы выйти на IPO, рассказал «Ъ-Урал» президент инвестиционной компании «Финам» Владислав Кочетков.



Президент инвестиционной компании «Финам» Владислав Кочетков

У региональных инвесторов есть свои особенности. В Тюменской области, например, в структуре их собственности достаточно много акций нефтегазовых компаний — «Сургутнефтгаз», «НОВАТЭК», «Газпром», которые покупали сотрудники компаний, кому-то они доставались в рамках приватизации или различных пенсионных программ. По металлургическим компаниям, как ни странно, такого распределения на Урале нет, их доля находится на среднероссийском уровне.

Специфика Урала в целом — это несколько более высокая доля юридических лиц среди инвесторов по сравнению со среднероссийским.

Чаще всего они размещают средства в консервативные инструменты. Эту тенденцию можно объяснить тем, что у среднего юридического лица обычно все деньги «в обороте», и инвестировать нечего. А на Урале есть много крупного бизнеса с достаточно длинными производственными циклами, поэтому формируются предприятия, у которых ликвидность заседает на больший срок, иногда на несколько месяцев. Соответственно, есть вопрос размещения этой ликвидности продукта, который дает доходность больше, чем те же самые банковские овернайты, и часть предприятий их находит.

В Екатеринбурге сохраняется достаточно высокий спрос на инструменты с валютной доходностью. Если усредненный российский инвестор уже смирился с тем, что зарабатывает больше в рублях, то в городе повышенный спрос на различные форматы валютных доходностей, вложений как в иностранные инструменты, так и в российские инструменты, которые дают квазивалютную доходность.

Для выхода на биржу новых компаний сейчас не очень благоприятное время. Рынок не располагает к проведению IPO.

Частные инвесторы все больше предпочитают покупать акции на вторичных торгах, потому что по российской статистике, к сожалению, практически все компании, которые провели IPO, потом торговались дешевле.

Другие проблемы — высокая ключевая ставка и отсутствие институциональных инвесторов на рынке.

Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» заявлял о планах провести IPO до конца года. Это хорошая компания с федеральными масштабами деятельности, но девелоперы оказались одними из главных жертв борьбы с инфляцией и высокой ключевой ставкой: это дорогие кредиты и сворачивание льготных программ. Поэтому размещаться в этих условиях сложно. Возможно, IPO «Страна Девелопмент» произойдет во втором полугодии 2026 года, если в первом снизится ставка хотя бы до 12%.

О планах по выходу на биржу объявлял СИБУР, но у них другая проблема. Компания отличная, с колоссальной капитализацией. И для них российский рынок в своем текущем состоянии слишком маленький, в нем нет столько денег, чтобы удовлетворить амбиции. Если размещение будет, то компания разместит не более 5%, а скорее всего 2-3%, капитала — даже не для привлечения денег, а для получения рыночной оценки и участия в выполнении поручения президента РФ по увеличению капитализации российского рынка. Но под СИБУР на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы — азиатские и арабские компании. По моей оценке, это IPO может быть уже в следующем году.

В сложной ситуации из-за санкций оказался «Евраз», заявивший о планах по первичному размещению акций в июле. Стоит признать, что наши металлурги в целом адаптировались к санкциям — у ТМК все достаточно неплохо, у ММК нормально. «Евраз» — одна из наиболее пострадавших компаний, на него давят и санкции, и долговая нагрузка. Безусловно, редомициляция акций произойдет, этого все ждут, но потенциал роста акций в текущих условиях неочевиден.

Но некоторые уральские компании, как мне кажется, могли бы в этих условиях выйти на IPO, хотя я не знаю, есть ли у них такие планы. Лучше всего размещать компании IT-сектора. Если вдруг на рынок выйдет «СКБ Контур», спрос на него будет достаточно высокий. Это один из лидеров рынка, который отлично выиграл от импортозамещения.

Вторая компания — это «Сима-ленд», один из крупнейших участников E-commerce. Эта сфера в принципе в тренде, маркетплейсы растут и наконец-то становятся прибыльными. Для компании это как раз хорошая возможность получить деньги для экспансии развитие логистики.

Периодически возникают слухи, что хотят выйти на IPO «Уральские авиалинии». Мне кажется, на них был бы спрос. Авиакомпаний на рынке не очень много, а ликвидная одна — «Аэрофлот». На фоне общего позитива в отрасли перевозок «Уральские авиалинии» могли бы об этом задуматься.

Анна Капустина