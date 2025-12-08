Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме под Гатчиной

Следствие разбирается в обстоятельствах гибели супружеской пары в результате пожара в частном доме в СНТ «Бригантина-2» массива Кобрино Гатчинского района Ленобласти. Предварительной причиной происшествия назвали неисправность проводки.

В региональном управлении МЧС уточнили, что вызов по возгоранию поступил в 16:41. Площадь пожара составила 50 кв. м. Спустя четыре часа дежурная смена 106-й пожарной части потушила здание.

Как сообщили в пресс-службе СК СКР по Ленобласти, после возгорания обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 60-летней супруги. Для уточнения обстоятельств произошедшего назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.

Татьяна Титаева