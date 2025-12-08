Морозы до -22°С ожидаются в Удмуртии на неделе

Сегодня утром в Удмуртии температура воздуха опустилась до -16,4..-18,3°С, сообщает региональный Гидрометцентр. Самое низкое значение зафиксировано на метеостанции Глазов (-18,3°С), в Ижевске температура составила -17,3°С.

Днем воздух прогреется до -10..-15°С при солнечной погоде. Ночью температура вновь опустится до -15..-20°С, в северо-восточных районах -18..-22°С. Завтра в течение дня ожидается потепление до -7..-12°С. В начале недели осадки не прогнозируются, но на дорогах возможна гололедица.

С 10 по 12 декабря температурный фон будет повышаться: В среду, 10 декабря, минимальная температура составит -7..-12°С, максимальная -3..-8°С с местами небольшого снега. В четверг, 11 декабря, ночью -3..-8°С, днем -2..-6°С с усилением осадков. В пятницу, 12 декабря, температура ночью составит -2..-6°С, днем -4..+1°С.

В отдельные дни ожидается ухудшение видимости при осадках и тумане, а также ветреная погода и снежный накат на дорогах. По предварительному прогнозу, в субботу ожидается резкое похолодание.

Анастасия Лопатина